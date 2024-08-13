Coire Glas Projesi'nde dönüm noktasına gelindi

Aralık 2022'den bu yana, Fort William'a 32 km uzaklıktaki Loch Lochy kıyısındaki tam kapasitede çalışan bir tünel inşaat sahasında 100'den fazla kişiden oluşan çok disiplinli bir ekip çalışıyor.

Sahadaki jeolojik koşullara ve kaya türlerindeki değişikliklere uyum sağlamak için İngiltere'de nadiren kullanılan delme ve patlatma tekniğini kullandılar.

Keşif çalışmaları, SSE Renewables için önerilen Coire Glas büyük ölçekli pompalı depolama hidroelektrik projesinin sahasında gerçekleştiriliyor.

Potansiyel kapasitesi 1.500 MW'a kadar çıkabilen ve yaklaşık 30 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olan proje, İngiltere'nin mevcut elektrik depolama kapasitesini iki katına çıkaracak ve talep yüksek olduğunda veya diğer değişken üretim azaldığında yerli yenilenebilir enerji sağlayacak.

Keşif çalışmaları, yeraltı santrali kompleksinin kurulması planlanan yere doğru yamaçta yaklaşık 4,5 metre genişliğinde bir tünel açılmasını ve ardından zemin etüdünü içeriyordu.

Tünelin amacı, ana çalışmaların detaylı tasarımını bilgilendirmek üzere önerilen lokasyonun jeolojik koşulları hakkında bilgi edinmektir.

Matkap ve patlatma tekniğinde kayaya delikler açılır ve ardından patlatma yapılır, delikler patlayıcılarla doldurulur ve kontrollü bir şekilde patlatılır. Patlama kayayı kırar, çıkarılmasını kolaylaştırır ve tünelin ilerlemesine olanak tanır.

Çalışmalar, yakınlardaki ormanlarla, dik bir yamaçla ve Loch Lochy kıyı şeridiyle çevrili bir alanda gerçekleştirildi. Bu da Strabag'ın tünel atıklarını ve gürültü emisyonlarını izleyerek etkilerini en aza indirmek için İskoç Çevre Koruma Ajansı ile iş birliği yapması gerektiği anlamına geliyordu.