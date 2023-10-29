Çok eşliliği savunan Yeniden Refah Partili Ali Yüksel 4. kez evlendi

Çok eşliliği savunan 74 yaşındaki Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, 4. kez evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptı.

Bir dönem 3 eşinin olduğunu söyleyen Yüksel, ağustos ayında verdiği röportajda, "Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir. Aynı zamanda çocukların anası babası belli meşru bir şekilde çoğalmasını sağlamak içindir. Adam da kadın da evlenmedi. Birincisi cinsel ihtiyacını nasıl giderecek? İkincisi; piyasayı p*çler ile mi dolduralım?" demiş ve tepkileri üzerine toplamıştı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da kayınbabası olan Ali Yüksel'in 8 çocuk ve 10 torun sahibi olduğu biliniyor.