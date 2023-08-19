Yeniden Refah Partili Yüksel: Piyasayı p*çler ile mi dolduralım

Yeniden Refah Partili Milletvekili Ali Yüksel’den skandal sözler geldi. Seçim sonrası 3 eşi olduğu ortaya çıkan Yüksel tek eşliliğin erkeklerin kadınlara bir oyunu olduğunu iddia ederek “Piyasayı p*çler ile mi dolduralım?” dedi.

Yeniden Refah Partili Yüksel: Piyasayı p*çler ile mi dolduralım

Seçim sonrası 3 eşi olduğu ortaya çıkan Yeniden Refah Partili Milletvekili Ali Yüksel’den skandal sözler geldi. Yüksel tek eşliliğin erkeklerin kadınlara bir oyunu olduğunu öne sürerek kadınların çalışma hayatına katılması ile ilgili tepki çekecek sözler söyledi.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’ya konuşan Yüksel, kadınların evde eşlerine hizmet etmek yerine başkalarına hizmet ettiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunudur. Müslümanların hayatına bakarak ‘Yahu kadını kocasına mahkûm ediyor, dört duvar arasına hapsediyor, kadın çalışabilmeli, kocasına hizmetçilikten kurtulmalı’ diyorlar. Peki, kocasına hizmet etmeyi yadırgayan, doğru görmeyen kişiler kadına özgürlük vererek kadına çalışma hayatı açıyorlar değil mi? Kadın ya hostes oluyor ya bir lokantada garson oluyor ya bir pavyonda efendim vücudunu sergileyerek parasını kazanıyor veyahut bir fabrikada, işyerinde çalışıyor. Peki, bunlar kocasının dışındaki insanlara hizmet etmiyor mu? Sevdiği hayat arkadaşına bir çay yapmak, yemek yapmak yadırganırken gidip pavyonda gözünden şehvet akan insanlara hizmet ediyor. Bir restoranda çalışan bir kadın müşteriye surat asmak veya tavır koymak hakkına sahip mi? Yaparsa kapı dışarı değil mi?"

“PİYASAYI P*ÇLERLE Mİ DOLDURALIM?”

Yeniden Refah Partili Yüksel, evlenmeyen kişilerin gayrimeşru ilişkiler içinde olduğunu öne sürerek, “Adam da kadın da evlenmedi. Birincisi cinsel ihtiyacını nasıl giderecek? İkincisi; piyasayı piçler ile mi dolduralım?” şeklinde konuştu.

Ali Yüksel’in konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Peki evlenmek mecburiyetinde değil dediniz. Peki, erkek ve kadın evlenmediği takdirde cinsel ihtiyacını nasıl giderecek? Gayrı meşru giderecek değil mi?

Elhamdülillah ben Müslümanım. Benim dinim var, kitabım var, önderim peygamberim var, onun uygulaması var. Ben bunları esas alırım. Neden esas alırım? O Allahtan gelmiş bir dindir. Beni de yaratan Allah'tır. Benim yapımı en iyi bilen Allah'tır. Hem fiziki yapımı hem de psikolojik yapımı ruh halimi en iyi bilen odur. Benim için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ben değil o bilir. İnsanlar değil o bilir. Peygamberimiz ‘Evleniniz, çoğalınız’ diyor. Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir. Aynı zamanda çocukların anası babası belli meşru bir şekilde çoğalmasını sağlamak içindir. Adam da kadın da evlenmedi. Birincisi cinsel ihtiyacını nasıl giderecek? İkincisi; piyasayı piçler ile mi dolduralım? Batı bizi cephede yenemeyince aile yapımızı bozmak için çabaladı. Biz, ekonomik zaruretler içerisinde kıvranırken her istediklerini yapar hale getirdiler. Onun için buna isyan ediyoruz. Ve buna dur diyeceğiz. Bütün gücümüzle dur diyeceğiz. Zannediyorlar ki köpeksiz köy buldular değneksiz geziyorlar. Yok, öyle yok. Bu işlerin bir hâkimi var, Allah var. Bu bir imtihandır. Elbette zorluklarımız olacaktır. Zayiatsız savaş kazanılmaz. Şehitler vereceğiz. Zayiat olacak ama neticede kazanacağız Allahın izni ile."

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