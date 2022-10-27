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Sürpriz aşk. Cenan Adıgüzel kalbini meslektaşı Deniz Işın’a kaptırdı

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cenan Adıgüzel, gönlünü meslektaşına kaptırdı. Adıgüzel, Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın ile aşk yaşamaya başladı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 17:22
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'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cenan Adıgüzel'in aşkı ortaya çıktı

Sürpriz aşk. Cenan Adıgüzel kalbini meslektaşı Deniz Işın’a kaptırdı
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En son ‘Sevmek Zamanı'nda dizisiyle canlandırdığı Firuze karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Işın, gönlünü ‘Çok güzel hareketler 2’nin oyuncusu Cenan Adıgüzel’e kaptırdı.

 

Tv100'den Ulaş Aydın'ın haberine göre yaklaşık bir aydır birliktelik yaşayan ikili ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.

CENAN ADIGÜZEL KİMDİR?

Cenan Adıgüzel, 1 Temmuz 1994 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Cenan Adıgüzel Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Cenan Adıgüzel'in kilosu 76, boyu 1.78 cm, burcu ise Yengeç’tir. 

2019 senesinde BKM Mutfak ekibine dahil oldu. Cenan Adıgüzel, geçen sezon altyapı ekibinde yer aldığı Çok güzel Hareketler Bunlar 2 programında bu sene ana kadro olarak kariyerini sürdürüyor. Oyunculuğun yanında skeç yazarı olarak çalışmalarına devam eden Adıgüzel özellikle, ilk bölümde sahnelenmiş olan Semtsel Dönüşüm skeci ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. 
2016 senesinde İmkansız Olasılık isimli sinema filminde rol aldı.
 

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