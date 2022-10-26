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Engin Demircioğlu ile Selcan Kaya evlendi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncularından Engin Demircioğlu, sevgilisi Selcan Kaya ile Antalya’da dünya evine girdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:51
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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Engin Demircioğlu ile Selcan Kaya evlendi

Engin Demircioğlu ile Selcan Kaya evlendi
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Oyuncu Engin Demircioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Selcan Kaya ile dün akşam Antalya'da evlendi. Engin Demircioğlu’nun nikâh şahitliğini Atakan Çelik ve Erdoğan Korkut yaptı. Düğünde Niran Ünsal sahne aldı.

Düğünde Engin Demircioğlu'nu  'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı.  

'SABAH EVLİLİK TEKLİFİ, ÖĞLE KIZ İSTEME, GECE NİŞAN' 

Selcan Kaya "Özel bir evlenme teklifi aldınız mı?" sorusuna, "Her şeyi çok arka arkaya yaşadığımız için çok hızlı oldu. Hepsi bir günde; evlilik teklifi sabah oldu, öğleden sonra kız isteme oldu, akşam söz oldu, gece nişan oldu. Hepsi bir aradaydı. Düğünümüzde iki ay sonra oldu” ifadelerini kullandı.

Balayı için yurt dışını tercih edeceklerini söyleyen çift, Niran Ünsal’ın şarkılarıyla doyasıya eğlendiler.

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