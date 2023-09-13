Çok lezzetli ama 20 bin kişiyi öldürdü. Mutfağınıza bile sokmayın

Asya ülkesi Tayland'ın en yoksul bölgelerinde servis edilen ve çiğ balık ve baharatlardan oluşan Koi Pla yemeği, adeta zehir saçıyor. Balığın içlerinde yaşayan parazitler ve yassı solucanlar her yıl 20.000 kişinin ölümüne sebep oluyor.

Çok lezzetli ama 20 bin kişiyi öldürdü. Mutfağınıza bile sokmayın

Sondakika.com'da yer alan habere göre, Tayland'da servis edilen ve 'Koi Pla' adı verilen bir yemek, kansere yol açıyor. Uzmanlar, bu yemekten uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

Ülkenin en yoksul bölgelerinde servis edilen Koi Pla yemeği, çiğ balık ve baharatlardan oluşuyor. Bu balıkların içerisinde bulunan parazitler ve solucanlar, ülkede her yıl 20.000 kişinin ölümüne sebep oluyor. Mekong bölgesindeki tatlı su balıklarına özgü olarak bilinen parazitler, safra kanalı kanseri gibi vakalara yol açarak tehlike oluşturuyor.

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Tayland'da yaşayan doktor Narong Khuntikeo, anne ve babasının bu popüler yemeği yedikten sonra karaciğer kanserinden öldüğünü söylerken, daha az insanın bu yemeği yemesini sağlamak için çalışıyor.

"SESSİZ BİR ŞEKİLDE ÖLÜYORLAR"

Karaciğer cerrahı olan Khuntikeo, "Bu yemekten kaynaklanan problemler, buralarda çok büyük bir sağlık yükü. Ama kimse bunu bilmiyor çünkü ağaçtan düşen yapraklar gibi sessiz bir şekilde ölüyorlar." dedi.

Aynı zamanda "Sessiz katil" olarak adlandırılan hastalık, acilen tedavi edilmediği takdirde tüm kanserler arasında en düşük hayatta kalma oranlarından birini veriyor.

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