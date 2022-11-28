﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar

Sağlıklı beslenmenin önemi uzmanlar tarafından her defasında vurgulanıyor. Bir çoğumuz bunları bilsekte bazı alışkanlıklarımızdan vaz geçemiyoruz. Çünkü yasaklı bir çok besin çok lezzetli ve adeta bağımlılık yapıyor. İşte yenildiğinde damarları büzüştüren ve kalp krizine kadar götüren o besinler

KABARTMA TOZU

10 gramlık 1 paketinde 1.060 mg (yarım çay kaşığı tuz) sodyum bulunuyor.

HAZIR ÇORBA

1 paket hazır çorba ortalama 750-800 mg sodyum içerir.

KETÇAP

1 yemek kaşığında 167 mg sodyum (yaklaşık 0,5 g tuz) bulunur.

GALETA UNU

Galeta unu kullandığınız yemeklerde çok az tuz eklemek veya hiç eklememek uygun olur.

TURŞU

İyi bir probiyotik kaynağı ve Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan turşunun kalori içeriği çok düşük olsa da tuz oranı oldukça yüksek. 100 gramında 1.208 mg bulunuyor

MADEN SUYU

Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyumdan da zengin. Doğal maden suyunun 100 ml’sinde 756 mg sodyumbulunur.

BULYON

100 gramında 12 çay kaşığı tuz var. Bulyon yerine normal et suyu kullanmakta fayda var.