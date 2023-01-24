En çok yarım bırakılan kitaplar açıklandı. Aralarında ünlü yazarlar var

İnsanların çeşitli alışkanlıkları ve özellikleri olduğu gibi genel olarak her insanın ortak bir alışkanlığı da vardır. Birçok insan zaman zaman başladıkları kitapları çeşitli nedenlerle yarıda bırakıyor. İşte yarım bırakılan kitaplar arasında ünlü yazarların da eserleri var. Mesela Rus Yazar Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza"sı...Listenin başında ise Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" kitabı yer aldı. Yarıda bırıkalan kitaplar arasında, Milena'ya mektuplar, 1984, Sofie'nin Dünyası, Olasılıksız, Sineklerin Tanrısı, Hayvanlardan Tanrılara:Sapiens, Böyle Söyledi Zerdüşt,Yızyıllık Yalnızlık,Kürk Mantolu Madonna, Dava, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Yeraltından Notlar Uçurtma Avcısı, İçimizdeki Şeytan, Vadideki Zambak,Şeker Portakalı, Dönüşü ve Cesur Yeni Dünya adlı kitaplar yer aldı

Bir kitap sitesinin düzenlediği veriler sonucu en çok yarım bırakılan kitaplar listesi ortaya çıktı.