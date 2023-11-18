Çok şiddetli yağış geliyor. 72 il için kritik uyarı

AFAD, 72 kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Uyarıda, yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

KAYNAK: İHA
Çok şiddetli yağış geliyor. 72 il için kritik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı uyarı yayımladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

saganak-aa-1920765.jpg

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINADAN KAYNAKLI OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı.

ekran-goruntusu-2023-11-18-215424.jpg

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

1081984.jpg

Turuncu uyarı verilen iller şöyle:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak."

firtinaaa-750x464.jpg

Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde:

"Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat."

Öne Çıkanlar
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Antalya'da fırtına ağaçları devirdi karayolunda trafik aksadı Gündem
Antalya'da fırtına ağaçları devirdi karayolunda trafik aksadı
Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den Atatürkçü Düşünce Derneği ziyareti Gündem
Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den Atatürkçü Düşünce Derneği ziyareti
TGC’den RTÜK’e sert tepki. ‘Anayasaya saygılı davranın’ Gündem
TGC’den RTÜK’e sert tepki. ‘Anayasaya saygılı davranın’
Erdoğan’dan Filistin açıklaması. 'Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor' Gündem
Erdoğan’dan Filistin açıklaması. 'Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor'
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu Dünya
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu
Gazze'de 4 binden fazlası kadın ve çocuk 6 bin kişi kayıp Gündem
Gazze'de 4 binden fazlası kadın ve çocuk 6 bin kişi kayıp