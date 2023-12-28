Colorado’da seçime giremeyecek olan Trump Michingan’da zafer kazandı

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü sebebiyle eyalet düzeyinde hakkında yapılan suç duyuruları nedeniyle hakkındaki davalarla uğraşıyor. Colorado Yüksek Mahkemesi Trump hakkında 2024 seçimlerinde eyaletteki oy pusulasından isminin çıkarılmasına hükmetti. Trump, bu sonucun ardından Michigan eyaletindeki benzer bir davayı kazandı.

Michigan Yüksek Mahkemesi, Trump’ın 27 Şubat'taki Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimlerinden men edilmesini isteyen başvuruyu reddetti ve sunulan iddiaların mahkeme tarafından incelenmesi gerektiğine gerek olmadığını ifade etti.

Söz konusu başvuruyu yapan seçmenler, Trump'ın ABD anayasasında yer alan daha önce federal bir görev için yemin etmiş olan ve ABD'ye karşı "ayaklanma veya isyana" karışan hiç kimsenin resmi bir görevde yer alamayacağı hükmü nedeniyle başkan olamayacağını savundu.

TRUMP: UMUTSUZ BİR GİRİŞİM

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi hakkında yapılan başvuruyu Demokratların umutsuz bir girişimi olarak nitelendirerek, mahkemenin söz konusu başvuruyu haklı bir gerekçe ile reddettiğini ifade etti. Michigan, Kasım 2024 seçimlerinin sonucunu belirleyecek kilit eyaletlerden biri olarak görülüyor.

“COLORADO’DA TRUMP’IN İSMİNİN OY PUSULASINDAN ÇIKARILMASINA HÜKMEDİLMİŞTİ”

Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık’ta Trump’ın 2021’de gerçekleşen Kongre baskınındaki rolünü gerekçe göstererek anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2024 seçimlerinde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına karar vermişti. Kararda, Trump’ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı dile getirilmişti.

Mahkeme, söz konusu kararına Trump’ın baskınla bağlantısı olduğuna dair kanıtlar olduğunu gerekçe göstermiş, kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilmişti. Trump, bu süre içerisinde ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurma sözü vermişti.

Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu sonuçlanana kadar kararın durdurulma süreci devam edecek ve sürecin uzaması durumunda Trump, 5 Mart'ta Colorado'da yapılacak ön seçimde yer alabilecek.