ABD hakkında şok iddia: Parça parça olabilir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
ABD hakkında şok iddia: Parça parça olabilir
ABD’nin eski Başkanı Barrack Obama’nın Başdanışmanı, yerel mahkemenin aldığı Trump’un ön seçimden çıkarılma kararının ülkeyi parçalara ayırabileceğini söyledi.

New York Post gazetesinin haberine göre, eski ABD Başkanı Obama’nın Başdanışmanı David Axelrod, eski Başkan Donald Trump'ı ön seçimden çıkaran bir mahkeme kararının "ülkeyi parçalayacağı" konusunda uyardı.

Axelrod Cuma günü CNN'de "Bütün bunlarla ilgili çok ama çok güçlü çekincelerim var" dedi.

Eski Başdanışman, "On milyonlarca insan ona oy vermek istediği için onun adaylığı engellenirse bunun ülkeyi parçalayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Axelrod, Demokratların Trump'ı yenmek için en iyi şansının sandıkta olduğunu söyledi. "Bence eğer Donald Trump'ı yenecekseniz, muhtemelen bunu sandıkta yapmak zorunda kalacaksınız" diye devam etti.

Axelrod ayrıca, "Trump'ın adaylığının büyük bir kısmı hukuki savunma stratejisiydi" dedi.

Axelrod, solun Trump'ı görevden alma çabalarının geri teptiğini ve kendisinin birçok suçlamadan bu yana yalnızca "popülerlik kazandığını" söyledi ve "Bu deneyi yaptık, ancak suçlanmaya başladığından beri kazançlı çıktı" dedi.

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin bu ayın başlarında verdiği bir karar, Trump'ı 14. Değişikliğin 3. Maddesi kapsamındaki oylamadan çıkardı.

28 Aralık Perşembe günü, Maine Dışişleri Bakanı Shenna Bellows, eski Başkan Trump'ı eyaletteki başkanlık ön oylamasından diskalifiye etti.

daxjlph.webp

2021-occurred-behest-knowledge-support-74191666-2.webp

İlgili Haberler
Trump bir eyalette daha seçimlere katılamayacak
Colorado’da seçime giremeyecek olan Trump Michingan’da zafer kazandı
Colorado’da seçime giremeyecek olan Trump Michingan’da zafer kazandı
Trump'ın kızının Kardashianla verdiği poz olay oldu. Destekçileri çılgına döndü
Almanya’dan ‘Trump’ çıkışı: Yeniden seçilmesi felaket olur
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump sivil dolandırıcılık davasında ifade verdi
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump sivil dolandırıcılık davasında ifade verdi
Son Haberler
Fırında soslu karnabahar nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Fırında soslu karnabahar nasıl yapılır?
Türklerin bilmesi gereken 14 ilginç bilgi Gündem
Türklerin bilmesi gereken 14 ilginç bilgi
Hata yapan çocuklarınıza bunları asla yapmayın Sağlık
Hata yapan çocuklarınıza bunları asla yapmayın
D vitamini hakkında bilinmeyenler Sağlık
D vitamini hakkında bilinmeyenler
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti Gündem
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti
Değişimin iletişimi / Salih Levent UĞURLU Konuk Kalem
Değişimin iletişimi / Salih Levent UĞURLU
Dilenme yasağı sonrası bakanın evine saldırdılar, arabanın lastiklerini patlattılar Dünya
Dilenme yasağı sonrası bakanın evine saldırdılar, arabanın lastiklerini patlattılar