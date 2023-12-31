ABD hakkında şok iddia: Parça parça olabilir

New York Post gazetesinin haberine göre, eski ABD Başkanı Obama’nın Başdanışmanı David Axelrod, eski Başkan Donald Trump'ı ön seçimden çıkaran bir mahkeme kararının "ülkeyi parçalayacağı" konusunda uyardı.

Axelrod Cuma günü CNN'de "Bütün bunlarla ilgili çok ama çok güçlü çekincelerim var" dedi.

Eski Başdanışman, "On milyonlarca insan ona oy vermek istediği için onun adaylığı engellenirse bunun ülkeyi parçalayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Axelrod, Demokratların Trump'ı yenmek için en iyi şansının sandıkta olduğunu söyledi. "Bence eğer Donald Trump'ı yenecekseniz, muhtemelen bunu sandıkta yapmak zorunda kalacaksınız" diye devam etti.

Axelrod ayrıca, "Trump'ın adaylığının büyük bir kısmı hukuki savunma stratejisiydi" dedi.

Axelrod, solun Trump'ı görevden alma çabalarının geri teptiğini ve kendisinin birçok suçlamadan bu yana yalnızca "popülerlik kazandığını" söyledi ve "Bu deneyi yaptık, ancak suçlanmaya başladığından beri kazançlı çıktı" dedi.

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin bu ayın başlarında verdiği bir karar, Trump'ı 14. Değişikliğin 3. Maddesi kapsamındaki oylamadan çıkardı.

28 Aralık Perşembe günü, Maine Dışişleri Bakanı Shenna Bellows, eski Başkan Trump'ı eyaletteki başkanlık ön oylamasından diskalifiye etti.