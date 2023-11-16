Com.tr Domain Nedir? .Com.tr Alan Adı Alma İşlemleri

.com.tr domain, ağırlıklı olarak Türkiye’de yaşayan bireyler ve şirketler tarafından web sitelerini ve blogları kaydetmek için kullanılır. Ancak, web sitelerinin Türk şirketlerine ait olmaması veya .com.tr alan adlarının başka nedenlerle talep edilmesi durumunda alternatifler de mümkündür.

Com.tr Domain Nedir? .Com.tr Alan Adı Alma İşlemleri

Country Code Top-level Domain (ccTLD Domain) Nedir?

Üst düzey domain’lerin (TLD) dışında, ülke kodlu üst düzey alan adları da bulunmaktadır. Ülke kodlu üst düzey alan adları (ccTLD'ler), çoğunlukla belirli bir ülkedeki veya dildeki hedef kitleye yönelik web projeleri için kullanılır. Örneğin, .com.tr bir ülke kodlu alan adı uzantısıdır. .Com.tr alan adı uzantısı, Türkiye ülke kodunu temsil eder ve dünyadaki herkes tarafından herhangi bir amaç için kayıt edilebilir ve kullanılabilir.

gTLD'lerin ccTLD'lerden farkı nedir?

Ülke kodlu üst düzey alan adı (ccTLD) ile karşılaştırıldığında, jenerik üst düzey alan adının Google için bölgesel bağlantı özelliği yoktur ve herhangi bir bölgeye/dile atanabilir.

Öte yandan, ülke kodlu üst düzey alan adı (örneğin: Türkiye için .com.tr, Almanya için .de, Fransa için .fr veya İspanya için .es), Google için alan adının içeriğinin ağırlıklı olarak ilgili ülkeye veya arama pazarına yönelik olduğuna dair güçlü bir işarettir.

Ülkeye Özgü Alan Adlarının Avantajları Nelerdir?

Ülkeye özgü alan adı uzantılarının en büyük avantajı, web varlığının belirli bir ülkeye özel olarak hedeflenebilmesidir. Özellikle bir dilin farklı ülkelerde konuşulduğu durumlar söz konusu olduğunda, ülkeye özel alan adı uzantıları belirli bir hedef kitleye tam olarak hitap edilmesini sağlar. Örneğin, Türkiye’de ürün veya hizmet sunmak istiyorsanız, web siteniz Türkçe olmasına rağmen Avusturya pazarını özel olarak hedeflemek için bir .at alan adı uzantısı kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, bir UK alan adı uzantısı kullanarak İngiltere pazarına özel olarak hitap edebilirsiniz.

Bir başka avantaj da, web sitesi ziyaretçilerinin ülkeye özgü bir alan adına sahip bir web sitesine daha fazla güven duymasıdır. Türkiye’de ürün veya hizmet arayanlar, genellikle .com.tr alan adına sahip bir web sitesi olan sağlayıcıları tercih eder. Özellikle adres veya ödeme bilgileri gibi hassas verilerin iletilmesi gereken çevrimiçi bir alışveriş söz konusu olduğunda, yerel bir sağlayıcıya duyulan güven, uluslararası faaliyet gösteren bir sağlayıcıya duyulan güvenden daha yüksektir.

Ziyaretçi güvenine ek olarak, ülkeye özgü bir odağa sahip alan adları, ilgili ülkenin arama motorlarında da daha iyi çalışır. Bu, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) alanında da avantaj olarak kullanılabilir. Bir kişi Google'ın Türkiye versiyonunda belirli bir hizmet sağlayıcısını ararsa, .com.tr alan adı uzantısına sahip web siteleri arama sonuçlarında daha üst sıralarda listelenir.

Ülkeye Özgü Alan Adlarının Dezavantajları Nelerdir?

Ülkeye özgü alan adları sadece avantajlar sunmakla kalmaz, aynı zamanda bazı dezavantajları da vardır. Örneğin, teklifinizi uluslararası bir kitleye sunmak istiyorsanız, ülkeye özgü bir alan adı uzantısı ile kendinizi gereksiz yere sınırlandırmış olursunuz. Burada jenerik bir alan adı daha mantıklı olacaktır.

Fakat ülkeye özgü bir alan adı uzantısına uygun isim seçimi, biraz daha sınırlıdır. Belirli bir ülke için yalnızca bir ülke kodlu üst düzey alan adı (ccTLD) mümkün olduğundan, istenen isim zaten o ülkede alınmış olabilir. Bu durumda alan adını sahibinden yüksek bir fiyata domaini satın almanız veya tamamen farklı bir isim bulmanız gerekebilir.

COM.TR Alan Adı Uzantısı Nedir? Kimler Satın Alabilir?

Bir ccTLD veya ülke kodu üst düzey alan adı, bir web sitesinin belirli bir ülke, egemen devlet veya özerk bölge ile ilişkisini belirtmek için kullanılan iki karakterli bir alan adı uzantısıdır. .TR, Türkiye’nin ccTLD’sidir. COM.TR ise Türkiye’deki ticari işletmeleri ifade eder.

TRABİS’in faaliyete geçmesiyle birlikte, herhangi bir belge gerekmeksizin ilk gelen alır kuralına göre herkes bir .COM.TR alan adı satın alabilir.

COM.TR Tescili İçin Kimler Başvuru Yapabilir?

TRABİS’in belgesiz .COM.TR tesciline başlamasıyla birlikte, dünyanın herhangi bir yerindeki bireysel kullanıcılar veya işletmeler, müsaitlik durumuna göre istedikleri .COM.TR uzantısı için başvuru yapabilir. Alan adının müsait olması durumunda, alan adı ilk kaydeden kişiye tahsis edilir.

COM.TR domain satın almak için belge gerekli midir?

TRABİS faaliyete geçmesiyle birlikte, COM.TR domain satın almak isteyenler, herhangi bir belge olmadan müsaitlik durumuna göre istedikleri alan adını satın alabilir. .com.tr alan adı almak için tıklayınız.

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