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Alman Havayolu şirketi de Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı

Türkiye’nin hava sahasını kapatınca, Alman Condor Havayolu şirketi Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:27
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Condor Havayolları da Süleymaniye uçuşlarını durdurdu

Alman Havayolu şirketi de Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
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Türkiye’nin hava sahasını Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'yla ilgili önemli bar karar aldı. Alman havayolu şirketi Süleymaniye uçuşlarını durdurdu. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Dana Muhammed yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Süleymaniye'ye hava sahasını kapatması nedeniyle, Alman Condor Havayolu şirketinin Düsseldorf - Süleymaniye uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada, Türk hava sahasının, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığı duyurmuştu. Bilgiç kararın n Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaştığını ve uçuşları tehdit ettiğini ifade etmişti. 

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