Çöp dökülen alanda yangın çıktı

Çöp ve molozların yandığı alan, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre; vatandaşların çöp ve moloz döküm sahası olarak kullandığı bölgede henüz sebebi bilinmeyen bir gerekçeden dolayı yangın çıktı. Kısa zamanda büyüyen yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye personelleri ve iş makineleri müdahale etti.

Yangın sebebi ile büyük boyutlara ulaşan duman, kentin pek çok yerinden görüldü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Yangın dron ile görüntülendi.