Çöp evden 4 kamyon atık çıktı

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep üzerine çöp evde temizlik yaptı.

Dezenfekte edilen evden, 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Kestel Mahallesi Tahsırlar Sokak’ta bir ailenin yaşadığı evden yayılan pis kokudan rahatsız olan vatandaşların şikayetleri ve Muhtar Hüsnü Uyar'ın girişimleriyle Alanya Kaymakamlığı’na başvuruldu.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik güçleri nezaretinde gerçekleştirilen çalışmada ekipler, halk sağlığını tehlikeye atan ve devamlı olarak çöp biriktirildiği kaydedilen evi titizlikle temizleyerek, dezenfekte etti. Çalışmalar sonucunda 3 kamyon çöp ve 1 kamyon geri dönüşüm malzemeleri toplanan ev temiz hale getirildi.