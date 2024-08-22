Çöp evden sonra bu sefer de çöp apartman vakası. 6 kamyon çöp çıkarıldı. Görüntüler "yok artık" dedirtti

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmandan uzun süredir gelen kötü kokudan dolayı vatandaşlar şikayetçi oldu.

Mahalle sakinleri, 3405. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın sahibi tarafından biriktirilen atıkların yaydığı rahatsız edici koku nedeniyle yetkililere başvurdu.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, gerekli izinleri aldıktan sonra apartmanda temizlik çalışmasına başladı.

20 KİŞİLİK EKİP GETİRİLDİ

Temizlik ekipleri, bina içinde ve çevresinde büyük miktarda hurda ve atık malzeme biriktirildiğini tespit etti. Binanın bahçesi, merdivenleri ve dairelerinde biriken tonlarca çöp, 20 kişilik bir ekip tarafından temizlendi.

Polis ve zabıta ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı çalışmada, çöpler kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek tahliye edildi.

6 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Yaklaşık 8 saat süren temizlik çalışması sonucunda, apartmandan tam 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, apartmanı böcek ilaçlama çalışmasıyla temizledi.

Mahalle sakinleri, kötü koku yayan apartmanın temizlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalardan ötürü belediye ekiplerine teşekkür ettiler.