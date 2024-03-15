Çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'te çöp kamyonun altında kalan bir kadın feci şekilde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kadın, çöp kamyonunun altında kaldı.

İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Meral Dalgacı (50), o sırada kendisini fark etmeyerek hareket eden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen çöp kamyonun altında kaldı.

KAMYONUN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri, çöp kamyonunun altında kalan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonun altından çıkarılan kadının cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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