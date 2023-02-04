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Çöpe atılan aracın sahibi konuştu Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler...

Park ettiği arabası çöpe atılan Abdulkerim Fırat sessizliğini bozdu. “Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı." diyen Fırat, şikayetçi olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:47
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Çöpe atılan aracın sahibi konuştu

Çöpe atılan aracın sahibi konuştu Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler...
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İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde bir sanayi sitesinde ilginç bir olay yaşandı. Arabasını bir işletmenin önüne park eden vatandaş, geldiğinde arabasını çöp konteynerlerinin üzerinde buldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sosyal medyada yoğun bir ilgi görürken bir kısım da tepki gösterdi.

ARACIN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA: LÜKS ARAÇ OLSA YAPAMAZLARDI, HOR GÖRDÜLER...
Nakliye işiyle ilgilenen Abdulkerim Fırat, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabii, şikayetçiyim." dedi.



“2 GÜNDÜR ORADA DURUYOR”
İHA’ya olayla ilgili konuşan Esnaf Bekir Rüşvanoğlu, “Sanayi sitesinde otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Yıllardır yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Esnaf arkadaşımızın da yeri var. Orası da kilitli olan yerler. Oraya getirip aracını koyuyor. 2 gündür orada duruyor. Arkadaşımız da bunu söylediği halde güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış folptif ile çöplerin üzerine koymuş. Olay bundan ibaret. Aracı şimdi güvenlik çekti. Başka bir otoparka götürdü. Kişilere verilen yerler var. Burası 12. Cadde buranın otoparkı yakında olması lazım. Adamın yerini 2 dükkan ileriye vermiş veya insanlar geliyor sanayiye kimse kimsenin yerine koydurmuyor. Adam burayı müsait görünce koymuş. Ama 2 gündür de kaldırmamış. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar.” dedi.

 

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Osman
4.02.2023 12:56
Kapitalizm işte tam olarak bu fakirler yaşamasa da olur, kullanmasa da olur, binmese de olur, yemese de olur. Dünyada ABD liderliği çökmediği sürece, her şey daha kötüye gidecek.  
 
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