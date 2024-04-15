Çöpleme otu nelere iyi geliyor?

İnsanlar, hem sağlıklıyken hem de sağlık sorunlarına doğal çözümler ararken giderek daha fazla doğal gıdalara yöneliyorlar.

Yüksek tansiyon, birçok insan için endişe kaynağı olmuştur ve bu sorunu hafiflettiği bilinen çöpleme otu ilgi çekmektedir.

Çöpleme otu nedir?

Çöpleme otu; Düğünçiçeğigiller familyasından bir bitki türüdür. Çeşitli türleri bulunmaktadır.

Akçöpleme olarak bilinen türü, uzun yapraklara, geniş ve gösterişli çiçeklere sahip, zehirli bir bitkidir.

Yüksekliği 1 ile 1,5 metre arasında değişir. A ve B vitaminleri açısından zengindir ve tıbbi kullanımda genellikle kökü tercih edilir.

Çöpleme otunun faydaları...

Ağrı kesici özelliktedir.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Evde yapılan ilaçlarda kullanılır, ancak önerilen dozajın aşılmaması önemlidir.

Güçlendirici, diüretik (idrar söktürücü), kilo verdirici ve sinirleri yatıştırıcı etkilere sahiptir.

Kalp yetmezliği, hemoroid, vücutta su toplanması, sarılık, zatürree, öksürük gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Halk arasında omurilik iltihabı, menenjit, tüberküloz, sinir hastalıkları gibi durumlarda kullanımı önerilir.

Dışsal olarak, saç dökülmesine karşı sirke ile kaynatılarak, kepek ve saç güçlenmesi için, irinli yaraların, göz kapaklarının ve irinli sivilcelerin temizlenmesinde kullanılır.

Köksap, ağaç külü ile kaynatılarak kansere karşı kullanılmaktadır. Veteriner hekimlikte, hayvanlarda kan tutma hastalığına karşı tedavi amacıyla kullanılır.

Not: Bu bitki zehirlidir ve doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.

Nasıl kullanılır?

Bitkinin kökleri ve köksapları kullanılır. Köksaplar, ilkbaharın başlarında Şubat-Mart aylarında veya sonbaharda Ekim ayında toplanır.

Gölgede veya 45°C’ye kadar ısıtılan fırınlarda kurutulur.

Kurutulmuş köksaplar dıştan koyu kahverengi, içten beyazımsı renkte olup, kötü kokulu ve acı bir tada sahiptir.

Nem oranı %10’dur. Balyalar veya torbalar halinde paketlenir ve havadar yerlerde saklanır.