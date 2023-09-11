Çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı. 3 uçak, 5 helikopter ile yangına müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükten çıkan yangın rüzgarla otluk alana sıçradı.
Bölgeye, 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, çöplükte çıkan ve otluk alana yayılan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükten çıkan yangın rüzgarla otluk alana sıçradı.
Bölgeye, 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.