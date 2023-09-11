Çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı. 3 uçak, 5 helikopter ile yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, çöplükte çıkan ve otluk alana yayılan yangına müdahale ediliyor.

KAYNAK: AA
Çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı. 3 uçak, 5 helikopter ile yangına müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükten çıkan yangın rüzgarla otluk alana sıçradı.

Bölgeye, 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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