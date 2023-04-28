Çorum’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü

Çorum’da otomobil sürücüsü hakimiyetini kaybedince otomobil devrilerdi. Kaza 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü

İHA’nın haberine göre, ilçe merkezinden Sanayi Sitesi istikametine seyir halinde olan olan Ahmet Eser (19) yönetimindeki 19 AAU 737 plakalı otomobil havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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Karşıda şeride geçen otomobil devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi l. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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