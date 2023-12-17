Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı

Kaynak: DHA
Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı
Niğde’de çöp birikintisinde çıkan y angın evlere ve arabalara sıçradı. Yangında 2 ev ile bir araba kullanılamaz hale geldi.

Niğde’de bir binanın önündeki çöp birikintisinde çıkıp, alevlerin sıçramasıyla 2 daire ile 1 otomobilin de kullanılamaz duruma geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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Efendibey Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın önündeki çöp birikintisinde, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle apartmana ve park halindeki otomobile sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 daire ile bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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