Çöpten atık toplayan genç isyan etti: "Koskoca devletsin, halkın çöpten teneke topluyor"

Çöpten atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan genç, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla geniş bir kitleye sesini duyurdu. Maddi zorluklarla boğuşan genç, ülkedeki ekonomik adaletsizliği eleştirerek, vatana olan borcun bile zengin ve fakir arasında ayrım yapılarak ödettirildiğini iddia etti. Röportajda sert bir çıkış yaparak, “Bu vatan için bana bir tane kurşun sıktıramazlar” dedi.

Genç, ülkeyi yönetenlerin adalet terazisini doğru kullanmadığını ve halkın geçim sıkıntısı çekerek çöpten ekmek kazanmaya çalıştığını belirtti. “Koskoca devletsin, halkın çöpten teneke topluyor” ifadeleriyle sisteme olan tepkisini dile getirdi. Bu çarpıcı açıklamalar, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından paylaşılarak tartışma konusu haline geldi.

Sokaktaki genç adamın sözleri, ekonomik zorlukların derinleştiği bir dönemde toplumun bir kesiminin hislerine tercüman oldu.