﻿Çöpün yanında poşet içerisinde parçalanmış bir bebek cesedi bulundu

Poşeti açan işçiler, içinde parçalanmış bir bebek cesedi olduğunu görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin cesedinin parçalanmış olduğunu tespit etti. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Yarbağ, olayı şu şekilde anlattı: "Çöpten bir çocuk cesedi çıktı. Çöpçüler buldu ve polisi aradı. Daha sonra olay yerine polis ve ambulans geldi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Çocuğun parçalandığını ve çöpün yakınındaki direğe asılı olduğunu söylediler. Poşete koyup asmışlar. Allah ıslah etsin diyorum. Herkes çocuğu olsun diye servet harcar ama bazıları olduğu zaman çöpün içine atar."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.