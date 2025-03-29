CoreWeave'den halka arzda büyük başarı

CoreWeave, Nasdaq'taki ilk işlem gününde hisselerini 40 dolar fiyatla arz etti. Bu rakam, önceden belirlenen 47-55 dolarlık fiyat aralığının altında kaldı. Şirket, başlangıçta planlanan 49 milyon hisse yerine 37,5 milyon hisse satarak toplamda 1,5 milyar dolar topladı ve piyasa değeri 23 milyar dolar olarak belirlendi. İlk işlem gününde hisseler 39 dolardan açıldı, gün içinde 37,50 ile 42 dolar arasında dalgalandı ve günü 40 dolardan kapattı. ​

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KRİPTO MADENCİLİĞİNDEN YAPAY ZEKÂYA GEÇİŞ

2017 yılında kripto para madenciliğiyle faaliyetlerine başlayan CoreWeave, zamanla yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarına yönelerek bulut bilişim hizmetleri sunmaya başladı. Şirket, Nvidia'nın güçlü çiplerini kullanarak veri yoğun işlemler için altyapı sağlıyor ve müşterileri arasında IBM ve JPMorgan Chase gibi büyük firmalar bulunuyor. ​

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FİNANSAL PERFORMANS VE BORÇ YÜKÜ

CoreWeave'in gelirleri 2023'te 228,9 milyon dolardan 2024'te 1,9 milyar dolara yükseldi. Ancak, bu hızlı büyüme net zararın 593,7 milyon dolardan 863,4 milyon dolara çıkmasına neden oldu. Şirketin borç yükü ise 8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. ​

OPENAI İLE STRATEJİK ANLAŞMA

CoreWeave, halka arz öncesinde OpenAI ile 11,9 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu beş yıllık anlaşma kapsamında CoreWeave, OpenAI'nin yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için bilgi işlem gücü sağlayacak. Anlaşma, CoreWeave'in Microsoft'a olan bağımlılığını azaltarak gelir çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. ​

YATIRIMCI ENDİŞELERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Yatırımcılar, CoreWeave'in yüksek borç yükü ve gelirlerinin büyük bir kısmının Microsoft ve OpenAI gibi sınırlı sayıdaki müşterilere dayanması nedeniyle temkinli yaklaşıyor. Şirketin gelecekteki başarısı, yapay zekâ ve bulut bilişim alanlarındaki talebin devam etmesine bağlı olacak. ​