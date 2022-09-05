﻿Çorlu Devlet Hastanesi ilaç satın alacak

Basın İlan’da “21 Kalem İlaç mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 21 Kalem İlaç Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İşe başlama tarihinden itibaren en fazla 2 (İki) kez sipariş çekilecek olup, İdarenin yazılı siparişi üzerine 5 (beş) iş günü içerisinde Çorlu Devlet Hastanesi Eczane Birimi deposuna peyder pey teslim edilecektir. 5(Beş) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 12.09.2022 - 14:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.