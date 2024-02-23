Çorlu Tren Faciası sonrası TCDD Taşımacılık A.Ş’deki müdürlük görevinden alınan Veysi kurt TCDD Genel Müdürü olarak atandı

Kaynak: Haber Merkezi
Çorlu Tren Faciası sonrası TCDD Taşımacılık A.Ş’deki müdürlük görevinden alınan Veysi kurt TCDD Genel Müdürü olarak atandı
Çorlu Tren faciasında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü olan ve görevden alınan Veysi Kurt, TCDD Genel Müdürü olarak atandı.

Bugünkü Resmi Gazete'ye bakanlar dikkat çeken bir kararla karşılaştı. Hem de 5 yıl sonra...Hiçbir şey olmamış gibi hem de...Çorlu Faciasının meydana geldiği dönemde TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü olan Veysi Kurt aradan geçen 5 yılın ardından ödül gibi bir atama ile TCDD'nin Genel Müdürlüğü koltuğuna getirildi.

Veysi Kurt'un 2019 yılında görevden alınma sebebinin Çorlu, Ankara ve Bilecik'te meydana gelen tren kazaları olarak belirtiliyordu. Kurt o dönemde ancak Çorlu faciasından 14 ay sonra 19 Eylül 2019 görevden alınması takdir edilmişti.

VEYSİ KURT KİMDİR?

Mardin 1964 doğumlu olan Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1983 yılında mezun olarak, aynı yıl TCDD Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı.

TCDD’de sırasıyla Mühendis, Şube Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hareket Daire Başkan Yardımcısı, Hareket Daire Başkanı, TCDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006 yılında bir süre TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 10 Mayıs 2016 Tarihinden itibaren vekaleten yürütmekte olan Veysi kurt 13 Mayıs 2017 tarihinde asaleten atandı.

19 EYLÜL 2019'DA CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

2019 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genel Müdürlük görevinden alınan Veysi Kurt, aradan 5 yıl geçtikten sonra 2024 yılında Resmi Gazete kararıyla TCDD Genel Müdürü oldu.

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