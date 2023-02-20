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Çorlu'da otomobil şarampole yuvarlandı 2 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada Ozan Akpak (23) ile Emir Balkan (23) hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 19:44
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Çorlu'da otomobil şarampole yuvarlandı 2 ölü

Çorlu'da otomobil şarampole yuvarlandı 2 ölü
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 (DHA) - Kaza, saat 15.30 sıralarında Çorlu-Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ozan Akpak yönetimindeki 10 ADT 059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü Ozan Akpak ile yanında bulunan Emir Balkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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