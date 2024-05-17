Sarmaşıkta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye koştu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde, Yeşil Cami yanında sarmaşıkların arasında mahsur kalan bir kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kedinin miyavlama seslerini duyan duyarlı vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından hızlıca harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine gelerek kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Sarmaşıkların arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi ile kısa sürede kurtarılarak güvenli bir yere indirildi. O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından amatör kamerayla kaydedildi. Kurtarma operasyonu sırasında kedi, herhangi bir zarar görmeden sağ salim kurtarıldı ve serbest bırakıldı.