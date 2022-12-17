Çorum SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çorum Dodurga Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro görevlisi ve Sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklandı.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER



A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

3) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Görevin özelliğine göre aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,

7) ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

8)Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi ve Büro görevlisi alımı yapılacak personel 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olanlar tercih edilecektir.

9- Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel veya ruhsal hastalık ya da sakatlık ile özrü bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1 -Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

2- Başvuru sahibinin son 6 aydır ilçemizde ikamet ediyor olması,

3- Bilgisayar programları kullanabilmek

4- Sürücü belgesi sahibi olmak (B-C veya E sınıfı sürücü belgesi) (tercihen)