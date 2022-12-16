Çorum'da 13 yaşındaki çocuk başından vuruldu. Babasının amcası ile kızı tutuklandı

Çorum'un Bayat ilçesinde arazide 13 yaşındaki çocuğun başından silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunmasına ilişkin babasının amcası ile kızı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Çamlıgüney köyünde yaşayan E.Ş.T'nin, 7 Temmuz'da hayvanları otlatmak üzere gittiği arazide başından silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hastanedeki tedavisinin 68'inci gününde ifadesi alınan E.Ş.T, babasının amcası S.T. (50) ile babasının amcasının kızı B.T. (19) ve oğlu M.T (21) tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmesi üzerine şüpheliler takibe alındı.

Yaklaşık iki ay süren takibin ardından delilleri toplayan jandarma ekipleri, S.T. ile kızı B.T'yi gözaltına aldı.

M.T. ise askerlik hizmeti nedeniyle bulunduğu Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde ifade verdi.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayat Adliyesine sevk edilen baba ve kızı tutuklandı, M.T'ye ise askerlik hizmeti dolayısıyla adli kontrol tedbiri uygulandı.

E.Ş.T'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bayat ilçesine bağlı Çamlıgüney köyünde yaşayan E.Ş.T, 7 Temmuz'da arazide başından silahlı vurulmuş halde bulunmuş, engebeli arazi nedeniyle ailesi tarafından atla ambulansa taşınmış, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.