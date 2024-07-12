Çorum’da 15 hektar ekili arazi yangında kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum’da 15 hektar ekili arazi yangında kül oldu

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangında 15 hektar ekili arazi kül oldu. Yangın, çevredeki tarlalara sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde ekili tarım arazilerinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yangın kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve YEPAŞ ekipleri sevk edildi.

ÇEVRE TARLALARA SIÇRAMADI

Bölgeye gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ali Buyruk ve Halil Bahadır'a ait 15 dönüm ekili arazinin yanı sıra YEPAŞ elektrik şirketine ait elektrik direği yanarak kül olurken, yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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