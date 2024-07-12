Çorum’da 15 hektar ekili arazi yangında kül oldu

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde ekili tarım arazilerinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, yangın kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve YEPAŞ ekipleri sevk edildi.
ÇEVRE TARLALARA SIÇRAMADI
Bölgeye gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ali Buyruk ve Halil Bahadır'a ait 15 dönüm ekili arazinin yanı sıra YEPAŞ elektrik şirketine ait elektrik direği yanarak kül olurken, yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.