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Çorum'da kaçak içki operasyonu

Çorum'da bir şahsın aracında gümrük kaçağı alkollü içki sattığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 16:37
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Çorum'da 18 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çorum'da kaçak içki operasyonu
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Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde bir şahsın aracında gümrük kaçağı alkollü içki sattığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri operasyon düzenlediler. Araçta yapılan adli aramada 18 şişe çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sahibi hakkında, 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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