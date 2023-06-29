Çorum’da 3 araç kazaya karıştı

Çorum2da 2 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum’da 3 araç kazaya karıştı

İHA’nın haberine göre, kaza Sungurlu-Boğazkale karayolu Alaca yol ayrımında meydana geldi. İsmail S. yönetimindeki 19 ABS 633 plakalı otomobil, Aydın E. yönetimindeki 06 ELM 41 otomobil ve Şentürk S. yönetimindeki 06 BOJ 273 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İsmail S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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