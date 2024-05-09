Afla salınan katil ortaya çıktı. Halk korkudan uyuyamıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı giriştiği savaşın ortalarına doğru artan asker ihtiyacını karşılamak için Rusların PMC Wagner şirketi tarafından geliştirilen 6 ay savaşan suçluların serbest bırakılma formülünün meydana getirdiği tedirginlik uzunca bir süredir gündemde.

Hatırlanacak olursa paralı asker yetiştirme şirketi olan PMC Wagner, Rusya Federasyonu'nun artan asker ihtiyacına karşı hapishanelerden asker toplamak için Moskova hükümetinden izin istemiş ve bu izin kısa bir süre sonra verilerek 50.000 civarında mahkum hapishanelerden cepheye sevk edilmişti. Verilen izne göre, Putin'e ve savaşa karşı negatif propaganda yapanların dışında kalan her türlü suçlu 6 ay boyunca Ukrayna'ya karşı savaşacak ve bunun karşılığında özgürlüğüne kavuşacaktı. Dahası bu kişilere gayet de yüksek bir maaş verilecekti. Formülün uygulamaya konulmasından kısa bir süre sonra Rus Devleti'nin çok hoşuna gitti ve bu askerleri vatanseverlik madalyası ile onurlandırmaya başladı. Fakat bu madalyalı katiller 6 ay sonunda özgürlüğüne kavuştuklarında bildikleri işe yani suç işlemeye koyulunca Rus halkı fazlasıyla tedirgin oldu.

Dün sabah saatlerinde Rusya'nın kuzeybatısındaki yarı özerk Karelya Cumhuriyeti'nin başkenti Petrozavodsk şehrinde kaydedilen görüntüler Rus halkının var olan tedirginliğini daha da arttırdı. Görüntülerde sicilinde iki feci cinayetin yanında çok sayıda yaralama, taciz, tecavüz gibi suçlar bulunan Dmitri Evdokimov elinde bir baltayı sağa sola sallarken gözüküyor. Kendisine ait olmayan evin kapısı önünde altığı yüksek dozun da etkisiyle baltayı gelişi güzel sallayan seri katil Karelya Cumhuriyeti'nin yaşayan en büyük suç makinelerinden biri olarak görülüyor.

Ev sahibinin seri katili görüp tanımasından sonra onu kayda almasıyla haberdar olunan durum bölge sakinlerinde ciddi bir paniğe yol açtı. Karelya Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada Evdokimov'un Ukrayna'ya karşı verilen mücadelede 6 ay boyunca büyük yararlılıklar gösterdiği ve kendisiyle yapılan anlaşmaya göre özgürlüğüne kavuştuğu belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca "Her insan ikinci bir şansı hak eder. Onlara değişmeleri için fırsat vermeliyiz" ifadelerine yer verildi.