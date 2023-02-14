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Çorum'da 3 kardeş kumbaralarındaki harçlıklarını depremzedelere gönderdi

Çorum'un Kargı ilçesinde 3 kardeş, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesine gönderdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:43
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Çorum'da 3 kardeş kumbaralarındaki harçlıklarını depremzedelere gönderdi

Çorum'da 3 kardeş kumbaralarındaki harçlıklarını depremzedelere gönderdi
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AA'da yer alan haberde, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

10 yaşındaki Muhammed Emir, 8 yaşındaki Ebrar Sena ve 4 yaşındaki Hafsa Alıcı, kumbaralarında biriktirdikleri 270 lirayı, deprem bölgelerine gönderilmek üzere Kargı Kaymakamlığı Yardım Toplama Merkezinde yetkililere teslim etti.

Bu sırada merkezde bulunan Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, üç kardeşi örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek oyuncak hediye etti.

Üç kardeş, kendilerine hediye edilen oyuncakların da deprem bölgelerindeki çocuklara gönderilmesini istedi.

Muhammed Emir Alıcı, AA muhabirine, depremden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Deprem olduğu için çok üzüldük, Allah onlara kolaylık versin. Kardeşlerimle böyle bir şey yapmaya karar verdik. İnşallah faydalı olur." dedi.

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