Çorum'da 62 depremzede tedavi altına alındı, 17 kişi ise KYK yurtlarına yerleştirildi

Depremlerden yaralı olarak kurtulan 62 kişiden bazıları yakınları ve kendi imkanları ile, durumu ağır olanlar ise ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan 36 depremzedenin taburcu edildiği bildirildi.

AFAD'la koordineli olarak Çorum'a gelen 17 depremzede de KYK yurtlarına yerleştirildi.