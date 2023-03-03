Çorum’da 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, öğle yemeğini dışarıdan yedi. 8 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine okul idaresince ambulans çağrıldı. Olayın bildirilmesiyle okula çok sayıda ambulans sevk edilirken, yediklerinden zehirlendiği iddia edilen 8 öğrenciye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından okulda yapıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesi olan 8 öğrencinin 4’ü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer 4 öğrenci ise Çorum’daki özel hastanelere tedavileri yapılmak üzere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.