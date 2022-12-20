Çorum'da bir lise öğrencisi, okul önünde bıçaklandı

Çorum'un Gülalibey Mahallesi'ndeki Hasanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda okul önünde bekleyen 17 yaşındaki S.D. ile okuldan çıkan 16 yaşındaki lise öğrencisi Oğuzcan Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

S.D. yanında taşıdığı bıçakla Oğuzcan D.'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Oğuzhan Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)