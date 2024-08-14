Çorum'da elektrikli bisiklet bataryası patladı, evde yangın çıktı

Kaynak: İHA
Çorum'da elektrikli bisiklet bataryası patladı, evde yangın çıktı

Çorum’un Alaca ilçesinde, şarj halinde olan bir elektrikli bisikletin bataryası patladı.

Patlama sonrası çıkan yangında, evin tandır bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta, Nihat A.'ya ait evde meydana geldi. Bisikletin şarj olan bataryasının patlaması sonucunda tandır bölümünde yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine, belediye itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı, ancak tandır bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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