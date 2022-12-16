16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çorum'da feci trafik kazası

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:58
Takip Et

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Çorum'da feci trafik kazası
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum dede Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hazar İbrahim S. yönetimindeki 19 PA 841 plakalı otomobil, Ümit Öztürk yönetimindeki 19 ABP 501 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta savurulurken kazada araç sürücüleri ile Abdullah C. adlı yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
4
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
5
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
6
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
7
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Çorum'da feci trafik kazası
﻿Çorum'da feci trafik kazası
﻿Çorum'da feci trafik kazası
﻿İmam çift başlı kaplumbağa buldu
﻿İmam çift başlı kaplumbağa buldu
﻿İmam çift başlı kaplumbağa buldu
﻿Bakanlık personel alımına başladı: İşte son başvuru tarihi
﻿Bakanlık personel alımına başladı: İşte son başvuru tarihi
﻿Bakanlık personel alımına başladı: İşte son başvuru tarihi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.