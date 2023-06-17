Çorum’da iki yolcu otobüsü çarpıştı

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Çorum’da iki yolcu otobüsü çarpıştı

İHA’nın haberine göre kaza D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Tokat’a seyir halinde olan Zafer Güngörmez yönetimindeki 60 ES 800 plakalı otobüs, Kamil Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında birden duran otomobile çarpmamak için ani fren yapınca arkasında seyir halinde olan Hasan Kocataş yönetiminde olan 60 ZF 900 plakalı otobüs motor kısmından çarptı.

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Kazanın ardından hareket kabiliyetini kaybedince yolcular aşağı inerek yol kenarındaki leblebi dükkanlarının bahçelerinde otobüs firmalarının temin edeceği otobüsleri bekledi. Hafif yaralandıklarını belirten bazı yolcular ambulans ve sağlık ekiplerinin çağrılmasını istedi.

Olay yerine sağlık ekipleri gelerek kazada yaralanan yolculara müdahale sonrası yolcuların hastaneye gelmemesi üzerine kaza yerinden ayrıldı.

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