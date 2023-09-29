Çorum'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Çorum'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

aw041851-01.jpgOperasyonda 172 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 7 adet fişek, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet kubar esrar öğütücüsü, 10 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 8 bin adet boş makaron ve 11 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Olay ile ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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