Fenerbahçe'nin cezası açıklandı. Ali Koç'un oğlu da olaylara karışmıştı

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Fenerbahçe'nin cezası açıklandı. Ali Koç'un oğlu da olaylara karışmıştı
Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un da karıştığı olayların faturası kesildi.

THY EuroLeague çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya gelmişti.

İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma konuk ekibin 65-62'lik galibiyeti ile sona ermişti.

Fenerbahçe Beko kazansaydı THY EuroLeague'de Final Four'a kalacaktı. Ancak bu skorla seri uzadı.

Serinin 5. ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşma sonunda olaylar çıkmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un da bulunduğu grup ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Araya girenler sayesinde olaylar daha da büyümeden önlendi.

THY EuroLeague Yönetimi, Fenerbahçe Beko-Monaco maçının ardından yaşananlar olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.

Oyun alanına yabancı madde atılması ve taraftarların sahaya girmesi nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 30 bin Euro para cezası verildi.

Monaco forması giyen Jaron Blossongame de "tribünlere yönelik saygısız davranışından" ötürü ihtar cezası aldı.

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