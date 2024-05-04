Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Rize’de meydana gelen trafik kazasında, hakimiyetini kaybeden bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi’nde, yerel saat ile 18.30 civarında gerçekleşti. 53 ADB 250 plakasına sahip aracın sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti ve sonucunda araç uçuruma düştü. Kazada, araç sürücüsü ve araçta bulunan dört kişi yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri hızla yönlendirildi. Ekipler, olay yerine vararak araçtan çıkarılan yaralılara ilk yardım müdahalesini yaptı. Yaralılar, acil servis ekipleri tarafından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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