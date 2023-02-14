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Çorum’da kaza: 1 ağır yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil çöp konteynırına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:38
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Çorum’da kaza: 1 ağır yaralı

Çorum’da kaza: 1 ağır yaralı
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İHA’nın haberine göre, olay Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'nde seyir halinde olan Samet A. yönetimindeki 34 PH 6446 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan çöp konteynerine ardından kaldırım üzerinde bulunan trafik levhası ile sokak lambasına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Samet A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Samet A.'nın tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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