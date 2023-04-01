1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çorum'da kaza: 5 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 08:13
Takip Et

Çorum'da kaza: 5 yaralı

Çorum'da kaza: 5 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kaza  Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur A. idaresindeki 32 FZ 559 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Caddesi'nde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce cadde üzerindeki kaldırıma çıkan otomobil daha sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Onur A. ve otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Eren K., Umutcan U., Ege K. ve İlker K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
6
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
7
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Çorum'da kaza: 5 yaralı
﻿Çorum'da kaza: 5 yaralı
﻿Çorum'da kaza: 5 yaralı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
﻿Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
﻿Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.