Çorum'da kaza. 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da kaza. 7 yaralı

Çorum'un Sungurlu bölgesinde, Sungurlu-Kırıkkale yolunun İnegazili köyü yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi ve yedi kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu yönüne doğru ilerleyen Üsteğmen Murat K. idaresindeki otomobil, cenaze ziyaretinden dönen ve aynı yönde ilerlerken dönüş yapmaya çalışan Halil C. yönetimindeki 06 S 8397 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Kazayı fark eden diğer sürücüler hemen polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, ticari araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ve yolcuları Sevginur K., Aydın G., Nurettin K., Döndü K. ve kimliği belirsiz bir kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındılar.

Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolu Sungurlu yönünde bir süre trafik tek şeritten sağlandı ve kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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