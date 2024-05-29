Çorum'da tarım arazileri göle döndü

Kaynak: İHA
Çorum'da tarım arazileri göle döndü

Çorum’da şiddetli yağmur ve doludan dolayı meydana gelen selde tarım arazileri göle döndü.

İl genelinde günlerdir aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Alaca ilçesinde sağanak yağış sonrası tarım arazilerini sel suları bastı.

Kent merkezinde de su baskınları meydana gelirken, yaşanan selden dolayı ekili alanlarda büyük zarar oluştu. Sungurlu ilçesinde de tarım arazileri sel sularından zarar görürken, ilçeye bağlı Mehmetbeyli köyünde akşam saatlerinde yağan doludan sonra yer yer beyaz örtü görüldü.

Tarım arazileri suyla kaplanan köyde yollarda da hasar oluştu. Selin yolu ulaşıma kapattığı köy sakinleri, köyden geçen dere yatağı olmadığı için yolların ikiye bölündüğünü ifade ederek, İl Özel İdaresinden köylerine dere yatağı yapılmasını talep ettiler.

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