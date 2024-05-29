Çorum'da sağanak hayatı felç etti

Kaynak: İHA
Çorum'da sağanak hayatı felç etti

Alaca ilçesi, Çorum'da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle ciddi bir su baskınıyla karşı karşıya kaldı.

Şehrin sokakları adeta birer göl haline gelirken, taşan dereler nedeniyle Denizhan Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan yaklaşık 25 hane su altında kaldı. Alaca Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı. Alaca Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte hızla müdahale etmek için harekete geçti.

Belediye Başkanı Şerif Arslan ve yardımcısı Oktay Yelkuvan, selin vurduğu alanlarda incelemeler yaparak, durum hakkında bilgi topladı. Belediyenin önceden gerçekleştirdiği dere temizliği çalışmalarının, olası daha büyük bir felaketin önüne geçtiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor ve su baskınına maruz kalan vatandaşlara yardım için çaba gösteriliyor.

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